Amerikaanse bpost-dochter lag dagen plat door ransomware

Het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial, een dochteronderneming van het Belgische postconcern bpost, heeft in oktober een aantal dagen platgelegen door een aanval met ransomware. Dat meldt bpost in de cijfers over het derde kwartaal (pdf). De aanval deed zich voor op de avond van 15 oktober.

"Nadat duidelijk werd dat de ransomware-aanval voor grote financiële en technische schade kon zorgen besloot Radial de systemen uit te schakelen", aldus bpost. Door het uitschakelen van de systemen werd verdere schade voorkomen, maar zorgde er ook voor dat bedrijfsvoering deel stil kwam te liggen. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om "enkele dagen". Sinds de aanval is Radial bezig om systemen, websites en diensten te herstellen. Hoewel de aanval de bedrijfsvoering verstoorde zijn inmiddels voldoende systemen hersteld om activiteiten op alle locaties te hervatten, aldus het bedrijf.

Bpost meldt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de aanvallers voor het uitrollen van de ransomware gegevens van klanten of medewerkers hebben buitgemaakt. De aanval heeft volgens bpost financiële gevolgen, maar hoe groot die zijn is op dit moment nog niet bekend. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande. Hoe de infectie zich kon voordoen en of er losgeld is betaald laat bpost niet weten.