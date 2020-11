Politie pakt nep-postbezorger op wegens fraude met pinpas

De politie heeft gisteren een 21-jarige man uit Blaricum die zich voordeed als postbezorger en de pinpas van een ouder echtpaar uit Heikant kwam ophalen aangehouden. Het echtpaar was door een zogenaamde bankmedewerker gebeld die liet weten dat vanwege verdachte transacties de pinpas en pincode moesten worden afgegeven. Onlangs wisten criminelen op deze manier 18.000 euro van een 86-jarige vrouw uit Dordrecht te stelen.

Het echtpaar ging in eerste instantie mee in het verhaal, maar kreeg toch twijfels, zo laat de politie weten. Samen met een buurman werd de politie ingelicht. De zogenaamde bankmedewerker had afgesproken dat de pinpas op dinsdag zou worden opgehaald. Politieagenten hielden zich gisteren op in de buurt van de woning. Daar zagen ze een man in de kleding van een postbedrijf bij het oudere echtpaar aanbellen. De man is meteen aangehouden nadat hij de pas in ontvangst nam.

De politie adviseert om deze vorm van oplichting met ouders, grootouders of (oudere) bekenden te bespreken. "Het is namelijk bekend dat dit soort trucs toch veelal uitgehaald worden bij oudere mensen. In dit geval is het goed afgelopen voor het echtpaar, financieel hebben zij er geen schade aan overgehouden. Ze hebben op een juiste manier gehandeld door een vertrouwde buurman om hulp te vragen."