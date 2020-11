Valt de inzet van gezichtsherkenning door een bank wel onder de uitzondering in artikel 29 Uitvoeringswet AVG?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: De Knabbank wil dat alle klanten de app gaan gebruiken en wil van alle klanten een gezichtsscan afnemen via de app. Nu vraag ik me af of dat wel mag, gezien de AP recent stelde dat het verwerken van biometrisch gegevens voor identificatie "in beginsel" verboden is.

Antwoord: Dat online bank Knab gezichtsherkenning gebruikt, is sinds juli bekend. De bank gaat de gezichtsscan ook inzetten om de identiteit te verifiëren van nieuwe klanten die een rekening openen. Doel van deze technologie is vooral het vermijden van tokens, plus toegenomen snelheid bij het inloggen.

De gezichtsscan wordt aan je toestel gekoppeld, en daaraan hangt een koppeling met je identiteitsbewijs. "Deze scan is om te checken of jij echt degene bent die op de foto van je ID-bewijs staat." zo meldt men vervolgens.

De AP heeft recent gezegd dat gezichtsherkenning als technologie zeer dubieus is, omdat biometrie in principe niet toegestaan is onder de AVG. Dat 'herkennen' moet je breed opvatten: het gaat niet alleen over matchen tegen een database met NAW-gegevens of iets dergelijks. Ook enkel geautomatiseerd constateren "die was hier gisteravond ook" of "die lijkt op foto 31337 uit ons bestand overlastplegers" is al een vorm van 'herkennen', waarmee je camerabeelden tot bijzondere persoonsgegevens verworden.

Enige ruimte wordt gegeven door de uitzondering uit artikel 29 Uitvoeringswet: identificatie van de betrokkene die noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. En natuurlijk, het doel van deze identificatie (inclusief de 31337-constatering) is voor beveiliging, je wilt overlastplegers, lokaalverbodshouders et cetera niet binnen hebben. Maar is er een nóódzaak? Die vraag is veel lastiger want dat is een hele hoge lat.

De AP gaat met haar recente stelling nog een stapje verder:

Het moet daarbij wel gaan om een zwaarwegend algemeen belang. Dat is bijvoorbeeld de beveiliging van een kerncentrale. Maar de beveiliging van bijvoorbeeld een supermarkt is niet zó belangrijk dat u daarvoor biometrische gegevens mag verwerken.

Bij een bank zou je kunnen zeggen dat hun beveiliging ook wel een eind in de buurt komt van een kerncentrale. (Het is vast flauw om te zeggen dat je bij een kerncentrale liever een portier hebt dan een gezichtsscanner, maar goed ik ben geen CISO.) Dus dan zou het bij een bank moeten kunnen.

Daar komt nog bij dat een bank de wettelijke plicht heeft om de identiteit van haar klanten te verifiëren. Als je zoals Knab je klanten alleen op afstand bedient, dan zijn er weinig andere opties dan een gezichtsverificatie op basis van foto en identiteitsbewijs. Dan is het belang natuurlijk al helemaal gegeven.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.