Zweedse verzekeraar deelde privédata miljoen klanten met techbedrijven

De Zweedse verzekeringsmaatschappij Folksam heeft persoonsgegevens van een miljoen klanten met techbedrijven zoals Adobe, Facebook, Google, LinkedIn en Microsoft gedeeld. Dat maakte de verzekeraar via de eigen website bekend. De data, waaronder ook gegevens die volgens Folksam als gevoelig worden beschouwd, werd gedeeld om klanten gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

Dit gebeurde echter niet op de juiste manier, zo stelt de Zweedse verzekeraar. Zo ging er ook data over afgesloten vakbonds- en zwangerschapsverzekeringen naar de techbedrijven, alsmede de Zweedse tegenhanger van het burgerservicenummer en ip-adressen. Tevens werd er informatie gedeeld over zaken waar klanten op de website van Folksam naar hadden gezocht.

Het delen van de gegevens met de techbedrijven vond al plaats sinds 2005 meldt IDG, maar tijdens een recente audit werd ontdekt dat zo de gevoelige data van een miljoen klanten bij Adobe, Facebook, Google, LinkedIn en Microsoft terecht was gekomen. Het grootste deel van de data zou na 2015 zijn gedeeld. Volgens de verzekeringsmaatschappij had dit niet mogen gebeuren en is het hiermee dan ook gestopt. Alle partners die de persoonlijke data ontvingen zijn gevraagd om die te verwijderen. Het datalek is bij de Zweedse privacytoezichthouder gemeld.