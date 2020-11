Politie houdt tiener aan voor maken en verkopen van phishingsoftware

De politie heeft een 19-jarige man aangehouden voor het maken en verkopen van phishingpanels aan criminelen, waarmee hij mogelijk 100.000 euro verdiende. Volgens het Openbaar Ministerie is het voor zover bekend de eerste keer dat een ontwikkelaar van phishingpanels in Nederland wordt aangehouden.

Via een phishingpanel kunnen criminelen phishingsites opzetten en de gegevens zien die slachtoffers op de phishingsites invoeren. Daar kan vervolgens misbruik van worden gemaakt. Volgens politie en het OM is dergelijke software dan ook een belangrijke facilitator van fraude. Het onderzoek naar de tiener duurde bijna een jaar. Politie en het OM waren een nickname van de verdachte in een ander onderzoek naar een phishingbende tegengekomen. De nickname in kwestie bleek vaker voor te komen, waarop er een onderzoek naar hem werd gestart.

Het cybercrimeteam van de politie eenheid Den Haag kon de man uiteindelijk op 19 oktober in Almelo aanhouden. Bij zijn aanhouding had de tiener een geladen vuurwapen binnen handbereik. Uit het onderzoek bleek dat hij vermoedelijk al zeker twee jaar actief was en tientallen panels zou hebben verkocht. Er loopt nog een onderzoek naar klanten van de verdachte. De 19-jarige zou met de verkoop van de phishingpanels mogelijk 100.000 euro hebben verdiend.

Volgens het Openbaar Ministerie en de politie verlagen phishingpanels de drempel voor criminelen om zich met phishing bezig te houden. "Heb je een panel, een netwerk van ronselaars, cashers en geldezels, dan kun je aan de slag. Met deze vorm van criminaliteit wordt schade aan het vertrouwen in het financiële verkeer toegebracht, en het brengt financiële schade aan slachtoffers en banken toe. Vandaar ook dat politie en OM het erg belangrijk vinden degenen achter de panels te ontmaskeren en vervolgen."