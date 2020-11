Apple patcht in iOS verholpen zerodaylekken ook in macOS

De drie actief aangevallen zerodaylekken in iOS die Apple gisteren door middel van een beveiligingsupdate verhielp zijn ook aanwezig in macOS, zo laat het techbedrijf weten. Voor macOS Catalina is er een "Supplemental Update" verschenen. Google meldde gisteren dat het drie kwetsbaarheden had ontdekt die actief werden aangevallen voordat een patch beschikbaar was en het Apple hierover had geïnformeerd. Apple kwam vervolgens met beveiligingsupdates voor iOS en iPadOS.

De zerodaylekken, CVE-2020-27930, CVE-2020-27932 en CVE-2020-27950, zijn zoals gezegd ook in macOS aanwezig. CVE-2020-27930 betreft een kwetsbaarheid in de FontParser van het besturingssysteem. Het beveiligingslek zorgt ervoor dat door het verwerken van een speciaal geprepareerd font een aanvaller willekeurige code op het systeem kan uitvoeren. Via CVE-2020-27950 is het mogelijk voor een kwaadaardige applicatie om het kernelgeheugen uit te lezen, terwijl een kwaadaardige applicatie door middel van CVE-2020-27932 willekeurige code met kernelrechten kan uitvoeren.

De beschrijving van Apple over de in macOS verholpen kwetsbaarheden is gelijk aan de omschrijving van de gepatchte iOS-kwetsbaarheden. IOS en macOS delen code en het komt vaker voor dat dezelfde beveiligingslekken in beide besturingssystemen worden verholpen. Details over de waargenomen aanvallen, tegen wie die waren gericht en hoe die werden uitgevoerd zijn nog altijd niet openbaar gemaakt.

De macOS Catalina 10.15.7 Supplemental Update en macOS Catalina 10.15.7 Update zijn verkrijgbaar via de Mac App Store en de downloadsite van Apple. Daarnaast zijn er ook beveiligingsupdates voor tvOS en watchOS verschenen.