VVD wil dat Nederland samen met bondgenoten gaat 'terughacken'

Dat gaf padvinder van Baalen van de vvd zo'n 4-6 jaar terug ook al een keer aan in achtergrond interviews en bij het tv programma Hollandse Zaken.

De vvd heeft sindsdien nog weinig bijgeleerd.

En ja, volgens cia ingewijden leven we tegenwoordig in the age of non-kinetic warfare van elkaar met biologische middelen bestoken en via het internet. Dat werd op 14 januari 2020 nog even dunnetjes herbevestigd door 1 van hem.

Dit vergt een betere bezinning op positie en lange termijn agenda's.

Ook op die van de economie en de huidige tussentijdse verschuiving naar meer thuis werken.



Waarbij "meer thuiswerken" in geval een aanslag met biologische wapens of anderszins biologisch ook al in het WEF 2012 was benoemd als mogelijke risico reducerende maatregel - op basis van ontwijken en afwenden.

Tegelijk maakt die maatregel je vooral nog weer een veelvoud meer kwetsbaar in geval van grootschaligere of persoonsgebonden internet verstoringen.

We moeten dus juist niet nog zwaarder op het ene gat - het lekke internet - gaan leunen als maatschappij.

Dat maakt je alles behalve meer weerbaar als maatschappij.

Je bent dan hoogstens bezig met die toename in kwetsbaarheid proberen te handelen.

Je moet kijken hoe je als maatschappij juist minder afhankelijk bent van dat soort programma's.

Die zuigen je namelijk anders met een maalstroom nog verder een afvoerputje in, puur omdat je je zo enorm vast aan dat internet hebt geklampt en daaraan vastgeklonken raakte.

Dat is alles behalve weerbaar zijn of worden.

Zuig je je er toch in vast dan is dat slechts binnen je hokje van een deel van het internet de machtigste, de snelste, sluwste en/of de gemeenste willen wirden.

Premier Rutte en de vvd hebben op dit punt dus al langdurig hetzelfde standpunt maar last van visie heeft Rutte dus niet hé.



En dat maakt tevens een nato of eu cyber hobby zo zogenaamd enorm onvermijdelijk.

Een soort pseudo facts on the ground politiek.

Hoe doorzichtig.

Je past als VVD zo'n beetje na 2000-2004 je koers van opletten aan naar een koers die vormend en bepalend is voor de omgeving in plaats ruimte voor elkaar overhouden.

Daarna roep je, voila, ik zei toch dat de wereld om ons heen snel aan het veranderen is.

Wij van wc-eend vinden, we moeten daar wel in mee gaan anders missen we de boot.