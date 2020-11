Onderzoek naar groot datalek bij Donorregister opnieuw vertraagd

Het onderzoek naar het grote datalek bij het Donorregister, dat zes miljoen Nederlanders trof, is opnieuw vertraagd en zal pas volgend jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dat heeft minister Van Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de minister was het onderzoek door de Audit Dienst Rijk (ADR) omvangrijker dan tevoren verwacht.

Het Donorrregister raakte twee onbeveiligde harde schijven kwijt met daarop 6,9 miljoen gedigitaliseerde donorkeuzeformulieren, zo werd in maart bekend. Op deze formulieren stonden de gegevens van zes miljoen unieke personen. Het ging om voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, toenmalige adresgegevens, toenmalige keuze over orgaandonatie, handtekening, burgerservicenummer of administratief nummer van de basisregistratie van de gemeente.

De harde schijven, die nog altijd zijn vermist, waren niet versleuteld. Naar aanleiding van het datalek werd er door de ADR een onderzoek ingesteld. Zo werd er onder andere gekeken waarom de schijven niet waren versleuteld. Het onderzoeksrapport zou eind mei moeten verschijnen. In juli maakte minister De Jonge van Volksgezondheid bekend dat het onderzoek was vertraagd en hij de onderzoeksresultaten in oktober met de Tweede Kamer zou delen.

Vandaag meldt Van Ark dat het onderzoek verder vertraging heeft opgelopen. Naar nu blijkt kan de ADR het definitieve rapport pas half december opleveren. Vervolgens zal de minister naar verwachting begin volgend jaar het onderzoeksrapport, inclusief haar reactie daarop, toezenden. "Ik vind het vervelend dat dit zo lang heeft geduurd. Net als de minister van VWS, vind ik het belangrijk dat duidelijk wordt hoe het datalek heeft kunnen gebeuren", laat Van Ark weten. Volgens de minister kan het onderzoek helpen om een soortgelijk datalek in de toekomst te voorkomen. "En juist nu de nieuwe Donorwet is ingevoerd, is dat vertrouwen essentieel", merkt ze op.

In juli was er door de Tweede Kamer ook een motie aangenomen om aanvullend op het ADR-onderzoek de gehele informatiebeveiliging van het Donorregister te onderzoeken. Ook dit onderzoek had voor het einde van dit jaar gereed moeten zijn. "Aangezien de ADR deze aanvullende opdracht niet eerder heeft kunnen opstarten door de vertraging bij het eerste onderzoek, zal deze planning niet gehaald kunnen worden", laat Van Ark aan de Tweede Kamer weten. De minister wil in het voorjaar van 2021 de uitkomsten van het aanvullende onderzoek delen.