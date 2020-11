Yahoo stopt met automatisch doorsturen voor gratis e-mailaccounts

Gebruikers van een gratis Yahoo Mail-account kunnen vanaf 1 januari volgend jaar geen e-mails meer automatisch laten doorsturen naar een ander e-mailadres. Volgens Yahoo is dit nodig om accounts te beschermen. Voor eigenaren van een betaald Yahoo Mail Pro-account en abonnees van "Access + Forwarding" blijft de optie vooralsnog beschikbaar.

In een uitleg over de reden voor de maatregel stelt Yahoo dat het geregeld kijkt of aangeboden producten en diensten nog aan de "huidige beveiligingsstandaarden" voldoen. Aan hand daarvan heeft het techbedrijf naar eigen zeggen besloten om de feature te verwijderen en zo gratis Yahoo Mail-accounts te beschermen. Een verdere uitleg wordt niet gegeven.

Er zijn verschillende incidenten bekend waarbij aanvallers een e-mailaccount wisten te compromitteren en vervolgens via de automatische doorstuurfunctie inkomende berichten naar hun eigen account lieten doorsturen. Wanneer het slachtoffer weer de controle over zijn e-mailaccount had bleven de aanvallers, totdat de aangemaakte doorstuurregel werd ontdekt, op deze manier e-mails ontvangen.