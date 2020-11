Bits of Freedom lanceert campagne om online privacy te beschermen

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is vandaag een nieuwe campagne gestart genaamd "Fix je privacy" om de online privacy van mensen te beschermen. De campagne is voorzien van een website met verschillende tips die voor meer privacy en security moeten zorgen.

Het gaat dan om het gebruik van een wachtwoordmanager, tweefactorauthenticatie en alternatieven voor WhatsApp, Zoom, Skype, Google Search, Gmail en Google Maps. Ook worden er specifieke tips gegeven voor het instellen van onder andere Twitter, TikTok, Instagram Facebook, YouTube, browsers en locatie-instellingen. De privacy- en beveiligingstips zijn ook als sticker- en kaartenset beschikbaar.

"We willen mensen oproepen om na te denken over hun eigen privacy, maar ook om er met hun collega’s, familieleden of vrienden over in gesprek te gaan", zegt Evelyn Austin van Bits of Freedom. "We merken een toename in zowel de interesse in veiliger online zijn als de frequentie van de incidenten. Er lijkt wel geen dag voorbij te gaan zonder datalek of hack en je wordt om de oren geslagen met verhalen over oplichting via WhatsApp en internetbankieren. Hopelijk kunnen mensen met onze toolbox zich beter wapenen tegen dit soort zaken."