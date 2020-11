Grapperhaus: beveilig WhatsApp-account met tweestapsverificatie

Door Anoniem: Dit snap ik even niet... ik ben zelf geen WhatsApp gebruiker maar ik heb wel eens die app bij mensen geinstalleerd.

Wat ik er van snap is dat WhatsApp niet werkt met een username/password maar gekoppeld is aan het nummer van

de telefoon. Je geeft het nummer en je krijgt een code per SMS. Hoe moet daar dan nog tweestapsverificatie aan

worden toegevoegd? Als je hierop in kunt breken dan moet je toch al in staat zijn om SMS naar dat nummer te

onderscheppen?

De 2de stap is een pincode in dit geval. WA ondersteund standaard dat je kunt inloggen met een pin.Dus als iemand jouw WA account kaapt door je SIM te klonen hebben ze ook je PIN nodig. Het is niet perfect maar beter dan niets.