AP tegen wetsvoorstel opslag biometrische gegevens vreemdelingen

De Autoriteit Persoonsgegevens is tegen een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om biometrische gegevens van vreemdelingen op te slaan. Volgens de privacytoezichthouder wordt de privacy van vreemdelingen in het wetsvoorstel onvoldoende beschermd.

Zes jaar geleden werd de Wet Biometrie vreemdelingenketen (Wbvk) van kracht. Daarmee mogen biometrische gegevens van vreemdelingen worden afgenomen om identiteits- en documentfraude tegen te gaan, als hiervoor geen Europese regelgeving is. Door een zogeheten horizonbepaling komt de wet 7 jaar na de inwerkingtreding te vervallen, tenzij uit een evaluatie blijkt dat de wetgeving moet worden voortgezet. Daarvoor komt dan een nieuw wetsvoorstel.

Staatssecretaris Broekers-Knol kwam met een wetsvoorstel om de horizonbepaling te schrappen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft over het voorstel advies uitgebracht. Terwijl de toezichthouder nog met het advies bezig was werd het wetsvoorstel aangepast. De horizonbepaling komt niet te vervallen maar wordt met 5 jaar verlengd.

Eén van de kritiekpunten van de Autoriteit Persoonsgegevens is dat de noodzaak om de biometrische gegevens van vreemdelingen op te slaan niet is aangetoond. Er zijn na twee evaluaties geen cijfers beschikbaar die het probleem van identiteitsfraude en documentfraude onderbouwen. Iets dat ook de staatssecretaris erkent. In plaats van te stoppen met de opslag van biometrische data wil ze echter de horizonbepaling met 5 jaar verlengen, om zo alsnog een "duidelijk kwantitatief beeld" te krijgen van de toegevoerde waarde van het opslaan van biometrische gegevens.

Volgens de AP is bij de huidige werkwijze de privacy van vreemdelingen onvoldoende beschermd. Naast onduidelijkheid over de omvang van het probleem blijkt dat regels voor het verwijderen van biometrische gegevens uit de vreemdelingenadministratie moeilijk zijn toe te passen, waardoor biometrische gegevens onnodig lang opgeslagen kunnen blijven.

Verder stelt de toezichthouder dat er onduidelijkheid is over de voorwaarden voor het gebruik van gezichtsopnames in de vreemdelingenadministratie voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en is het soms onduidelijk voor ketenpartners wanneer zij wel of niet gegevens uit de vreemdelingenadministratie mogen verwerken. "De AP heeft bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen", zo liet de toezichthouder in het gegeven advies weten. Wanneer de horizonbepaling op 1 maart 2021 vervalt moeten alle verzamelde gegevens worden vernietigd.