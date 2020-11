Microsoft patcht actief aangevallen zerodaylek in Windows-kernel

Microsoft heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor een kwetsbaarheid in de Windows-kernel die actief werd aangevallen voordat de patch beschikbaar was. Google maakte details van het zerodaylek eind oktober openbaar. Via de kwetsbaarheid, die in Windows 7 tot en met Windows 10 en Server 2008 tot en met Server versie 1909 aanwezig is, kan een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft zijn rechten verhogen of uit een sandbox ontsnappen.

Het beveiligingslek werd op 22 oktober aan Microsoft gerapporteerd. Normaliter geeft Google ontwikkelaars en bedrijven negentig dagen de tijd om gerapporteerde kwetsbaarheden te verhelpen. Aangezien het om een actief aangevallen beveiligingslek gaat hanteert Google een deadline van zeven dagen. Microsoft kwam in die zeven dagen niet met een beveiligingsupdate, waarop Google de details van het lek, aangeduid als CVE-2020-17087, openbaar maakte.

Microsoft brengt elke tweede dinsdag van elke maand beveiligingsupdates uit en wijkt daar alleen vanaf als kwetsbaarheden bijvoorbeeld op grote schaal worden aangevallen. Volgens Google is het lek bij gerichte aangevallen ingezet. Het door Google onthulde zerodaylek kan daarnaast alleen in combinatie met een ander lek of vanaf een al gecompromitteerd systeem worden gebruikt, wat de impact beperkt.

In totaal verhielp Microsoft tijdens de patchdinsdag van november 112 kwetsbaarheden, waarvan er zeventien als kritiek zijn aangemerkt. Het gaat onder andere om een beveiligingslek in het Windows Network File System waardoor remote code execution mogelijk is. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst is deze kwetsbaarheid met een 9,8 beoordeeld. Details over het lek zijn echter niet gegeven, behalve dat er geen interactie van gebruikers is vereist om de kwetsbaarheid te misbruiken. Securitybedrijf ZDI adviseert dan ook totdat anders blijkt het lek als "wormable" te beschouwen.

Verder zijn er kwetsbaarheden verholpen in Exchange Server, Microsoft Office, Internet Explorer, Chromium Edge, Edge Legacy, ChakraCore, Microsoft Dynamics, Windows Codecs Library, Azure Sphere, Windows Defender Microsoft Teams, Azure SDK en DevOps en Visual Studio. Op de meeste systemen worden de updates automatisch geïnstalleerd.