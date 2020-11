Politie houdt meerdere verdachten aan voor bankhelpdeskfraude

De politie heeft de afgelopen periode meerdere personen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De verdachten deden zich voor als bankmedewerker en kwamen bij ouderen hun pinpas ophalen. Een 70-jarige vrouw uit Dordrecht werd slachtoffer van één van de oplichters.

Ze werd gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker en stelde dat er een probleem met haar rekening was. Ze moest haar geld naar een "veilige rekening" overmaken. De vrouw maakt bijna vijfduizend euro over naar de rekening die de oplichter doorgeeft. De zogenaamde bankmedewerker vraagt of ze nog een bedrag wil overmaken. De echte bank van de 70-jarige, ABN Amro, vertrouwt de eerdere transacties niet en blokkeert het internetbankieren van de vrouw.

De oplichter geeft vervolgens aan dat hij die avond zal langskomen om haar bankpas op te halen, zodat het geld "veilig gesteld" kan worden. De vrouw vertelt het verhaal over de bankmedewerker tegen haar buren, die het niet vertrouwen en vervolgens de bank en de politie bellen. Gewaarschuwde politieagenten gaan vervolgens naar de woning van de vrouw en wachten totdat de zogenaamde bankmedewerker langskomt.

Uiteindelijk stopt een auto met twee mannen erin, waarvan er één uitstapt en de bankpas ophaalt. Zodra hij terug naar de auto loopt grijpen de agenten in. Tevens zijn deze week in Dordrecht twee verdachten van 19 en 20 jaar aangehouden die worden verdachten van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Bij twee slachtoffers van 79 en 85 jaar worden door nepbankmedewerkers de pinpassen opgehaald en een bedrag van in totaal 12.000 euro opgenomen.