Campagne wil Europees verbod op biometrische massasurveillance

Privacyorganisatie European Digital Rights (EDRi) is samen met Europese mensenrechtenorganisaties vandaag een nieuwe campagne gestart die oproept tot een Europees verbod op biometrische massasurveillance. Volgens de campagnevoerders staan zaken als het houden van demonstraties en organiseren van politieke discussies onder druk door de uitrol van biometrische technologieën die gewone mensen in openbare ruimtes volgen.

Twaalf mensenrechtenbewegingen uit het EDRi-netwerk, waaronder het Nederlandse Bits of Freedom, zijn de campagne "Reclaim Your Face" gestart, als tegengeluid tegen de manier waarop bedrijven en overheden zaken als gezichtsherkenning inzetten. "We komen op voor de rechten van mensen om deel te nemen aan het openbare leven, zonder als potentiële verdachte of proefpersoon te worden behandeld", stelt EDRi.

"We zouden nooit accepteren dat iemand ons continu volgt, monitort en bepaalt wie we zijn, wat we doen, wanneer en waar we naar toe gaan", gaat de privacyorganisatie verder. Wanneer mensen weten dat ze in de gaten worden gehouden passen ze hun gedrag aan. Daarnaast is er volgens EDRi een risico dat het algoritme een gemaakte beweging of gezichtsuitdrukking verkeerd interpreteert of dat mensen aan de hand van hun kleding als verdacht worden beschouwd.

"Wat erger is, is dat we zelfs niet weten dat we worden bekeken, wie er kijkt, waarom en voor hoe lang", gaat EDRi verder. In het geval van gezichtsherkenning en andere biometrische technologieën die in openbare ruimtes worden ingezet wordt iedereen als verdachte beschouwd en continu in de gaten gehouden, wat een ernstige inbreuk op de privacy en databeschermingsrechten is, laat de privacyorganisatie weten.

"In een turbulent jaar gekenmerkt door een wereldwijde gezondheidscrisis hebben we gezien hoe overheden hun macht misbruiken om de vrijheden van mensen in te perken, en dat bedrijven de situatie misbruiken om nog meer biometrische data over ons te verzamelen", stelt EDRi. De Reclaim Your Face-coalitie wil misbruik van biometrische data, zowel voor als tijdens de pandemie tegengaan.

"In een vrije samenleving is geen plaats voor biometrische surveillancetechnologie. Daarom vindt Bits of Freedom dat deze technologie effectief uit het openbare leven moet worden gebannen. Hiervoor is het nodig dat bestaande wetgeving wordt gehandhaafd en de huidige, onrechtmatige inzet per direct wordt gestopt", zo stelt Bits of Freedom.

Europese burgers worden opgeroepen om zich bij de beweging tegen biometrische massasurveillance aan te sluiten. De komende weken en maanden zal EDRi meer informatie geven over de acties die het tegen biometrische massasurveillance neemt.