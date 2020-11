Zeeuwse politie houdt nepbankmedewerker op heterdaad aan

De Zeeuwse politie heeft gisteren op heterdaad een nepbankmedewerker aangehouden die de pinpas van een slachtoffer kwam ophalen. Het slachtoffer was een oudere vrouw uit Goes die eerder door een oplichter was gebeld die zich voordeed als bankmedewerker.

Die probeert een groot geldbedrag van de rekening van de vrouw te halen, maar dat lukt niet, zo laat de politie weten. Wel slaagt de oplichter erin om de pincode van de vrouw te ontfutselen en vertelt dat haar pinpas woensdagavond wordt opgehaald. Door tussenkomst van de bank werd de politie gewaarschuwd. Agenten gaan naar de woning van de vrouw en houden vervolgens een 22-jarige Rotterdammer aan die de pinpas komt ophalen.

"Dit voorval is geen incident. Momenteel worden vaker inwoners in Zeeland opgelicht, onder andere via bankhelpdeskfraude, ook worden pinpassen uit brievenbussen gestolen", aldus de politie. Zo is bekend dat criminelen stonden te wachten in de buurt van een brievenbus en na komst van de postbode de brievenbus openbraken en pinpas meenamen. Gisteren werd al bekend dat er in Dordrecht verschillende verdachten wegens bankhelpdeskfraude zijn opgepakt.