Politie waarschuwt voor nepbrief Rabobank met malafide qr-code

De politie heeft een waarschuwing afgegeven voor een brief die van de Rabobank afkomstig lijkt en van een qr--code is voorzien waarmee de ontvanger een nieuwe bankpas kan aanvragen. De qr-code wijst echter naar een phishingsite. In deze zaak is een 17-jarige Rotterdammer aangehouden.

Volgens de brief, die in het Westland is opgedoken, verloopt de betaalpas van de ontvanger en kan die door het scannen van de qr-code een nieuwe betaalpas aanvragen. De qr-code wijst naar een phishingsite die allerlei gegevens van de gebruiker vraagt, waaronder de pincode. Tevens stelt de phishingsite dat de gebruiker zijn oude pinpas in een blanco enveloppe moet stoppen die door een postbode wordt opgehaald.

"Op deze manier komt de bankpas in handen van criminelen en doordat ze de pincode via de link konden meekijken, kunnen ze de pas gebruiken en de rekening leeghalen", aldus de politie. De 17-jarige Rotterdammer liep in een jas van PostNL rond in Maasland. Een inwoner van de gemeente die de brief ontving waarschuwde de politie omdat hij vermoedde dat de brief niet van de Rabobank afkomstig was. Agenten gingen vervolgens op zoek naar de "postbezorger" en hielden hem aan.

De politie laat weten dat medewerkers van post- en pakketdiensten nooit uit eigen beweging betaalpassen komen ophalen. "Als uw betaalpas verloopt, hoeft u die nooit in te leveren bij uw bank. Een postbezorger die uw pas komt halen, is dus bij voorbaat verdacht. Uw pas is van u, en hoeft u nooit in te leveren anders dan bij het kantoor van uw bank. Als uw pas wordt vervangen, knip hem dan door en gooi de stukken in de prullenbak", aldus het advies van de politie.