Apple lanceert macOS Big Sur met nieuwe wachtwoord- en privacyopties

Apple heeft macOS Big Sur uitgebracht, een nieuwe macOS-versie die van verschillende nieuwe wachtwoord- en privacyopties is voorzien. De lancering was echter niet zonder problemen. Sommige gebruikers konden de nieuwe update niet downloaden, aldus Apple op de eigen statuspagina.

Big Sur beschikt over verschillende nieuwe features die de privacy en security van gebruikers moeten beschermen. Zo laat Safari nu via een "Privacy Report" het aantal geblokkeerde cross-site trackers zien. Daarnaast is er een wekelijks Privacy Report op de startpagina dat laat zien hoe Safari tracking op bezochte websites voorkomt.

Een andere nieuwe privacyfeature zijn de privacylabels die bij apps in de Mac App Store verschijnen. Via het label, dat vanaf volgende maand verplicht wordt voor nieuwe apps en app-updates, kunnen gebruikers in één oogopslag zien welke gegevens een app verzamelt en hiermee doet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de data die wordt gebruikt om gebruikers te tracken of hoe third-party partners van wie de code wordt gebruikt met verzamelde data omgaan.

Safari is daarnaast voorzien van een optie genaamd "password monitoring". De browser controleert periodiek of door de gebruiker opgeslagen wachtwoorden in een datalek voorkomen. Gebruikers wordt vervolgens aangeraden het wachtwoord meteen te wijzigen. Bij de wachtwoordcontrole wordt er geen wachtwoordinformatie met Apple of andere partijen gedeeld, zo laat Apple zelf weten.

Om te voorkomen dat browserextensies toegang krijgen tot de websites die gebruikers bezoeken, geopende tabs en in sommige gevallen wat gebruikers typen, vraagt Safari aan gebruikers wanneer en voor welke websites Safari-extensies moeten worden ingeschakeld. Big Sur, dat zo'n twaalf gigabyte groot is, is te downloaden via de Mac App Store en updatefunctie van het besturingssysteem.