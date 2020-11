Kantoormeubelfabrikant Steelcase lag twee weken stil door ransomware

Het Amerikaanse Steelcase, de grootste kantoormeubelfabrikant ter wereld, lag vanwege een ransomware-aanval twee weken stil. Dat heeft het bedrijf in een bericht aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. De aanval vond op 22 oktober plaats en zorgde ervoor dat Steelcase meerdere systemen en bedrijfsoperaties voor een periode van twee weken stillegde.

Het ging om het grootste deel van de wereldwijde orderbeheer-, productie- en distributiesystemen en -operaties. Inmiddels heeft het bedrijf de normale bedrijfsvoering hervat en is het bezig om de bestellingen die door het uitschakelen van de systemen zijn vertraagd uit te leveren. Verschillende leveringen die voor het derde kwartaal gepland stonden zullen in het vierde kwartaal worden uitgeleverd, wat gevolgen voor de omzet van het derde kwartaal kan hebben.

Steelcase verwacht dat het extra kosten zal maken voor overuren en een verhoogde productie en levering van achterstallige bestellingen. Verder kreeg het bedrijf met kosten te maken voor het verwijderen van de ransomware en herstel en beveiligen van systemen. Uit een forensisch onderzoek dat na de aanval werd ingesteld blijkt dat er geen gevoelige bedrijfsgegevens zijn gestolen, zoals intellectueel eigendom of gegevens van klanten, leveranciers en medewerkers. Hoe het bedrijf besmet raakte en of er losgeld is betaald, is niet bekend. Steelcase telt een kleine 13.000 medewerkers en had vorig jaar een omzet van 3,4 miljard dollar.