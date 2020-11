Data 8,6 miljoen gebruikers stockfotowebsite 123RF gestolen

Aanvallers zijn er in maart in geslaagd om toegang te krijgen tot een database van stockfotowebsite 123RF en hebben zo de gegevens van meer dan 8,6 miljoen gebruikers kunnen stelen. De data werd vervolgens op internet verkocht.

Het gaat om e-mailadressen, ip-adressen, adresgegevens, namen, gebruikersnamen, telefoonnummers en met het MD5-algoritme gehashte wachtwoorden. MD5 is een zwak algoritme waardoor het voor aanvallers eenvoudig is om wachtwoordhashes te kraken en zo het bijbehorende wachtwoord achterhalen.

De data zou al in maart van dit jaar zijn gestolen, maar het datalek kwam deze week pas aan het licht. De stockfotowebsite is inmiddels begonnen met het waarschuwen van getroffen gebruikers. Hoe de data kon worden gestolen is niet bekendgemaakt. De ruim 8,6 miljoen buitgemaakte e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Een zoekmachine waarmee gebruikers kunnen kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gestolen e-mailadressen was 74 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.