Politie houdt meerdere tieners aan op verdenking van phishing

De politie heeft gisteren in een vakantiepark in de gemeente Ede drie tieners aangehouden op verdenking van phishing. Het gaat om een man van 17 en twee mannen van 19 jaar uit Veenendaal die volgens de politie vanuit een vakantiewoning op het park contact wilden leggen met potentiële slachtoffers.

In de vakantiewoning werden verschillende brieven aangetroffen met daarop gegevens van een bank en de oproep nieuwe pinpassen aan te vragen. De aanwezige brieven, printers, computers en diverse telefoons zijn in beslag genomen voor onderzoek. De politie werd in deze zaak getipt door een medewerker van het vakantiepark. Tijdens een doorzoeking die in Veenendaal volgde is een 19-jarige vrouw als verdachte aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.