Blokhuis: datalek jeugdzorg door verlopen domeinnaam zorgelijk

Dat er weer een datalek bij de jeugdzorg zich kon voordoen door een verlopen domeinnaam is zorgelijk, aldus staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Vorige maand werd bekend dat door een verlopen domeinnaam gevoelige e-mails van Kenter Jeugdhulp in handen van RTL Nieuws waren gekomen.

Het datalek ontstond doordat Kenter Jeugdhulp een domeinnaam had opgeheven. Die werd echter nog door allerlei partijen gebruikt. Toen journalisten van RTL de domeinnaam registreerden kregen zij allerlei e-mails in handen en konden toegang tot systemen krijgen. Een soortgelijk datalek deed zich vorig jaar voor bij Bureau Jeugdzorg Utrecht.

"Het datalek bij Kenter is op een vergelijkbare wijze ontstaan als een eerder datalek in april 2019. Dat het weer mogelijk was om op vergelijkbare wijze toegang tot persoonsgegevens te krijgen is zorgelijk", reageert Blokhuis op Kamervragen van D66, SP en de VVD. Naar aanleiding van het datalek van 2019 deed Z-CERT, de "ict-brandweer" voor de zorg, een domeinnaamcheck en riep Jeugdzorg Nederland jeugdhulpaanbieders op om zelf op oude domeinnamen te controleren.

De oude domeinnamen van Kenter waren in 2015 voor vijf jaar afgekocht en verliepen op 1 januari van dit jaar en ontliepen daarmee onder andere de controle door Z-CERT. "Het niet afsluiten van een oude domein naam kan eenvoudig worden voorkomen", stelt Blokhuis, die toevoegt dat datalekken vaak een systeem- en een menselijke component hebben.