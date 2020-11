Firefox krijgt HTTPS-Only Mode die standaard alleen https-sites laadt

Mozilla introduceert vandaag een nieuwe Firefox-versie die van een beveiligingsfeature is voorzien waardoor http-sites standaard niet meer worden geladen. De HTTPS-Only Mode zorgt ervoor dat Firefox standaard elke website via https zal benaderen.

In het geval een website geen https ondersteunt vraagt de browser de gebruiker om toestemming om de site toch te laden. De meeste websites maken inmiddels gebruik van https. Toch vallen websites volgens Mozilla nog geregeld terug op het onveilige en gedateerde http-protocol. Daarnaast zijn er nog miljoenen oude http-links op het web te vinden die naar de http-versie van websites wijzen.

Met de HTTPS-Only Mode zal Firefox geen onbeveiligde verbindingen met websites meer opzetten tenzij de gebruiker dit toestaat. Ook wanneer de gebruiker http in de adresbalk tikt of op een http-link klikt zal Firefox bij deze mode standaard er https van maken. Wanneer een website geen https aanbiedt toont de browser een foutmelding en legt het beveiligingsrisico uit. Vervolgens kan de gebruiker ervoor kiezen om de website wel of niet te bezoeken.

In het geval van 'mixed-content', waarbij de website van https gebruikmaakt, maar bijvoorbeeld afbeeldingen, advertenties of filmpjes via http laadt, kan HTTPS-Only ervoor zorgen dat de website niet goed wordt weergegeven. In deze situaties is het mogelijk om de beveiligingsfeature tijdelijk voor de betreffende website uit te schakelen.

Mozilla stelt dat als het gebruik van https verder toeneemt browsers de ondersteuning van http volledig kunnen uitschakelen en https voor elke website kunnen verplichten. Volgens cijfers van Let's Encrypt wordt zo'n 84 procent van de websites die Firefox-gebruikers bezoeken via https geladen. De HTTPS Only Mode is beschikbaar in Firefox 83 die later vandaag verschijnt. Gebruikers moeten de optie wel zelf inschakelen.