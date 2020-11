Bekende hacker Peiter "Mudge" Zatko hoofd security Twitter

De bekende hacker Peiter Zatko, alias Mudge, is het nieuwe hoofd security van Twitter. Zatko was een lid van de hackersgroep L0pht en het hackerscollectief Cult of the Dead Cow. Hij werkte in 1995 mee aan de eerste onderzoeken naar buffer overflows, toen nog een nieuw soort beveiligingslek.

In 1998 getuigde Zatko samen met andere leden van L0pht voor het Amerikaanse Congres over de slechte beveiliging van Amerikaanse overheidssystemen. Ze claimden dat ze het internet binnen 30 minuten uit de lucht konden halen. Voor zijn overstap naar Twitter was Zatko 'head security' bij betaalverwerker Stripe. Daarvoor werkte hij bij de Motorola Mobility’s Advanced Technology & Projects (ATAP) groep, onderdeel van Google en het Defense Advanced Research and Projects Agency (DARPA) van het Pentagon.

Tegenover persbureau Reuters laat Zeitko weten dat hij bij Twitter onder andere naar de informatiebeveiliging, fysieke beveiliging, platformintegriteit en engineering zal kijken.

Video - Testimony of the "hacker think tank" L0pht to the US Senate in 1998. Bron: YouTube