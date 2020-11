AMD en Intel gaan Microsoft Pluton-processor in cpu's integreren

Microsoft heeft vandaag een nieuwe security-processor genaamd Pluton aangekondigd die AMD, Intel en Qualcomm aan hun eigen processors gaan toevoegen. Pluton moet onder andere bescherming tegen fysieke aanvallen bieden.

Veel computers maken tegenwoordig gebruik van een Trusted Platform Module (TPM). Dit is een apart hardwareonderdeel dat wordt gebruikt voor de opslag van keys en het controleren van de integriteit van het systeem. De TPM wordt onder andere voor Windows Hello en BitLocker gebruikt. Doordat de TPM allerlei beveiligingstaken uitvoert is het een doelwit van aanvallers geworden, aldus Microsoft.

Aanvallers richten zich daarbij op het communicatiekanaal tussen de processor en de TPM, wat meestal een bus-interface is. Deze interface biedt de mogelijkheid om informatie tussen de hoofdprocessor en security-processor uit te wisselen. Het biedt echter ook mogelijkheden voor een aanvaller om tijdens deze uitwisseling informatie via een fysieke aanval te stelen of aan te passen.

De Pluton-processor elimineert deze aanvalsvector door de security direct in de cpu te integreren. Windowscomputers die van de Pluton-architectuur gebruikmaken zullen een TPM emuleren. Daarbij zal de Pluton-processor encryptiesleutels, identiteiten en persoonlijke data beschermen. Zelfs wanneer een aanvaller malware heeft geïnstalleerd of fysieke toegang tot de computer heeft kan hij geen informatie uit de Pluton-processor stelen, zo claimt Microsoft.

Hiervoor wordt gevoelige data, zoals encryptiesleutels, binnen de Pluton-processor opgeslagen, die geïsoleerd is van het systeem. Verder biedt Pluton een technologie genaamd Secure Hardware Cryptography Key (SHACK) die ervoor moet zorgen dat keys nooit buiten de beveiligde hardware beschikbaar zijn.

Firmware

Een ander probleem dat Pluton volgens Microsoft moet gaan oplossen is het updaten van firmware. Alle computers zijn uitgerust met firmware. Firmware-updates zijn echter van verschillende partijen afkomstig, wat het lastig kan maken om beschikbare updates tijdig te installeren. Pluton zal het proces voor het updaten van firmware gaan integreren met het Windows Update-proces. Zodoende wil Microsoft de firmware voor het gehele pc-ecosysteem up-to-date kunnen houden. Wanneer de eerste AMD- en Intel-processors met de nieuwe Pluton-processor verschijnen is nog onbekend.