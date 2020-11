Firefox in standaardconfiguratie niet kwetsbaar voor zeroday in FreeType

Een zerodaylek in FreeType dat werd gebruikt om gebruikers van Google Chrome aan te vallen vormde geen risico voor Firefox-gebruikers, tenzij die een bepaalde optie hadden ingesteld. Dat heeft Mozilla bekendgemaakt. FreeType is een gratis library voor het weergeven van fonts waar browsers gebruik van maken.

Vorige maand maakte Google bekend dat Chrome-gebruikers via een kwetsbaarheid in FreeType waren aangevallen. Bij deze aankondiging liet Google weten dat het alleen aanvallen tegen Chrome-gebruikers had gezien, maar dat alle software die van FreeType gebruikmaakte risico liep. Vandaag heeft Mozilla Firefox 83 uitgebracht, waarmee in totaal 21 kwetsbaarheden worden verholpen. Het ging onder andere om het zerodaylek in FreeType dat door Google was onthuld.

Firefox was in de standaardconfiguratie niet kwetsbaar, zo meldt Mozilla. Alleen als Firefox-gebruikers op Android of Linux een bepaalde "verborgen" instelling hadden ingeschakeld konden ze via de kwetsbaarheid worden aangevallen. Om welke instelling het gaat is nog niet bekendgemaakt. Firefox biedt naast het instellingenmenu ook via about:config allerlei configuratieopties. Firefox voor andere besturingssystemen was helemaal niet kwetsbaar. Updaten naar Firefox 83 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.