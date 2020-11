AIVD doet navraag bij Deense inlichtingendienst over mogelijke spionage NSA

De AIVD doet navraag bij de Deense inlichtingendienst over mogelijke spionage van doelen in Nederland door de Amerikaanse geheime dienst NSA. Dat heeft minister Ollongren op vragen van GroenLinks laten weten. Begin deze week kwam de Deense publieke omroep DR met het nieuws dat de NSA jarenlang via Denemarken allerlei Europese bondgenoten heeft bespioneerd, waaronder Nederland.

Aanleiding voor GroenLinks-Kamerlid Buitenweg om minister Ollongren om opheldering te vragen. "Was de minister verrast over de onthullingen over het afluisteren van Nederland door Amerika via Denemarken? Of was ze van tevoren ook ingelicht door haar Deense collega?", vroeg Buitenweg tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

"Zijn wij wel of niet verrast? Kijk, wij volgen natuurlijk ook de media. Er was al eerder wat berichtgeving over de Deense dienst. Dat was dus niet een verrassing, maar dit nieuwe bericht geeft in ieder geval aanleiding om navraag te doen", antwoordde de minister. De navraag wordt in eerste instantie gedaan door de AIVD, die de Deense inlichtingendienst om meer informatie zal vragen. "Eerst komt de informatie van de Denen, en dan pas komt er een weging of er al dan niet nog contact zou moeten zijn met de Amerikanen", reageerde Ollongren verder.

Buitenweg wilde ook weten of de Deens-Amerikaanse samenwerking op dit moment nog steeds doorgaat en of er maatregelen zijn genomen om misbruik van die samenwerking te voorkomen. "Wat is er geleerd, zo zou ik ook willen vragen, van de situatie uit 2002? Ook toen vergaarden de Amerikanen informatie over West-Europa via illegale selectoren", voegde het GroenLinks-Kamerlid toe.

Volgens de minister is Nederland, als land met hoge technologische kennis en lid van de NAVO, een doelwit van spionage. "Overigens voornamelijk door landen die we beschouwen als niet-bondgenoten. Je kunt dus nooit uitsluiten dat er spionage is. Daar moeten we ons ook tegen weren", merkte Ollongren op. "Maar mevrouw Buitenweg stapt nu toch alvast over naar de conclusie dat het zo is. Ik weet dat nog niet en kan daar om die reden nu gewoon niet in meegaan."

Tevens stelde de minister dat het nog onduidelijk is of er sprake is van illegale praktijken. "De navraag die wordt gedaan bij de Denen, zal dat bevestigen of niet. Dat is ook het moment om een eventuele vervolgstap te zetten in de richting van de Amerikanen. Ik sluit het helemaal niet uit, maar ik kan dat natuurlijk niet nu al zeggen terwijl ik nog niet weet wat precies de feiten zijn." Ollongren wil dan ook niet op eventuele acties vooruitlopen, maar sluit die ook niet uit.