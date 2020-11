Grootschalige aanval tegen WordPress-sites met kwetsbare themes

Er is een grootschalige aanval tegen WordPress-sites ontdekt die gebruikmaken van themes die op het Epsilon-framework zijn gebaseerd, zo meldt securitybedrijf Wordfence. De in totaal vijftien themes waar de aanvallers het op hebben voorzien zijn naar schatting op meer dan 150.000 WordPress-sites geïnstalleerd.

Het aantal WordPress-sites dat de aanvallers op de kwetsbare themes controleren ligt vele malen hoger. Zo zag Wordfence aanvallen tegen meer dan 1,5 miljoen websites. Het gaat hier alleen om websites die van de Wordfence-plug-in gebruikmaken. Het werkelijke aantal sites ligt dan ook mogelijk hoger. Volgens het securitybedrijf zijn de aanvallen afkomstig van meer dan 18.000 ip-adressen. Vooralsnog kijken de aanvallers alleen of de kwetsbare themes geïnstalleerd zijn.

Via de beveiligingslekken is remote code execution mogelijk en kan een aanvaller volledige controle over de website krijgen. Details over de aanvallen wil Wordfence nog niet geven. Van de vijftien kwetsbare themes zijn Shapely (60.000 installaties), NewsMag (20.000 installaties), Activello en Illdy (beide 10.000 installaties) het populairst. Gebruikers van de themes wordt aangeraden om, wanneer mogelijk, naar de nieuwste versie te updaten. In het geval er geen update beschikbaar is wordt geadviseerd het theme in kwestie uit te schakelen.