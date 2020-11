Cisco waarschuwt voor kwetsbaarheden in Security Manager

Cisco waarschuwt organisaties voor meerdere kwetsbaarheden in Security Manager, een product voor het monitoren en beheren van firewalls, routers en andere netwerkapparaten. Via de beveiligingslekken kan een aanvaller gevoelige informatie van het systeem stelen of hierop willekeurige commando's uitvoeren.

Het gaat in totaal om drie kwetsbaarheden waarvan er twee zijn gepatcht. Een update voor de derde kwetsbaarheid zou binnenkort moeten verschijnen. De kwetsbaarheden waren door beveiligingsonderzoeker Florian Hauser ontdekt en aan Cisco gerapporteerd. Op 11 november liet hij via Twitter weten dat hij Cisco vier maanden geleden voor de problemen had gewaarschuwd.

Cisco bracht op 10 november Security Manager versie 4.22 uit, maar in de release notes werd niets over de kwetsbaarheden vermeld. Daarop besloot Hauser om op 16 november verschillende proof-of-concept exploits te publiceren. Cisco liet vervolgens weten dat twee van de drie kwetsbaarheden in versie 4.22 waren verholpen en publiceerde de bijbehorende security-advisories.

De gevaarlijkste kwetsbaarheid is CVE-2020-27130. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst is dit lek met een 9,1 beoordeeld. Door middel van path traversal kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand gevoelige informatie van het systeem benaderen en willekeurige bestanden downloaden.

Het tweede beveiligingslek waarvoor een update verscheen is CVE-2020-27125. Het betreft een kwetsbaarheid waardoor statische credentials in de software niet goed zijn beschermd. Een ongeauthenticeerde aanvaller kan deze inloggegevens zodoende op afstand bekijken en voor verdere aanvallen gebruiken. Dit beveiligingslek werd met een 7,4 beoordeeld.

Voor kwetsbaarheid nummer drie, aangeduid als CVE-2020-27131, is nog geen update beschikbaar. Via dit beveiligingslek kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand commando's met systeemrechten op het systeem uitvoeren. De patch voor dit probleem zal worden verwerkt in Service Pack 1, die in de komende weken moet verschijnen.