FBI adviseert: verwijder EXIF-data voor het delen van foto's

Wie privacy belangrijk vindt doet er verstandig aan om de EXIF-data in foto's te verwijderen voordat die worden gedeeld, zo adviseert de FBI. Via het exchangeable image file format (EXIF) worden er door het fototoestel of smartphone allerlei gegevens aan foto's toegevoegd.

Het gaat dan om informatie zoals datum en tijd van de opname, merk en model van de camera, naam van de eigenaar van de camera, camera-instellingen zoals belichtingstijd, diafragmagetal, diafragma, brandpuntsafstand en gps-gegevens zoals de breedtegraad en lengtegraad. Fotografen kunnen deze informatie gebruiken om hun foto's bijvoorbeeld te organiseren of te doorzoeken.

"Als je privacy belangrijk vindt kan EXIF-data echter een probleem zijn", stelt FBI-agent Beth Anne Steele. "Stel je voor dat je een foto stuurt naar iemand die je net online hebt leren kennen of naar iemand die via een online marktplaats iets van je probeert te kopen. Wil je echt een foto delen die een verkeerd persoon kan gebruiken om te achterhalen waar je woont of werkt? Waar je kinderen naar school gaan? Meestal niet."

Er zijn echter verschillende maatregelen die gebruikers kunnen nemen. Zo adviseert Steele om de geolocatie-feature van de telefoon of camera voor het maken van foto's uit te schakelen. Daarnaast is het verstandig om EXIF-data voor het delen van foto's te verwijderen. Met name als die in de eigen woning of het bedrijf zijn gemaakt. Er zijn verschillende gratis apps waarmee dit is te doen, aldus Steele.

Nadat de data is verwijderd kan er een EXIF-viewer worden gebruikt om te controleren dat de aanwezige EXIF-data echt is verwijderd. Verder is het verstandig om het gebruik van apps die automatisch gemaakte foto's uploaden en delen te beperken. "Zelfs zonder EXIF-data kan de foto identificerende informatie bevatten", waarschuwt Steele. "Gebruikers moeten bij het delen van foto's op internet ervan uitgaan dat iedereen ze kan zien, kopiëren of doorsturen."