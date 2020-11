Hostingprovider Managed.com offline na ransomware-aanval

De Amerikaanse hostingprovider Managed.com is na een ransomware-aanval offline gegaan, waardoor ook websites van klanten onbereikbaar zijn. Dat heeft het bedrijf via de eigen statuspagina bekendgemaakt. De aanval vond afgelopen maandag plaats.

In eerste instantie meldde Managed.com dat er een "probleem" met de hostingdiensten was, wat gevolgen had voor de bereikbaarheid van de websites van "sommige klanten". Gisteren liet de hostingprovider in een nieuwe verklaring weten dat het om een ransomware-aanval ging. "Om de integriteit van de data van onze klanten te beschermen is een beperkt aantal getroffen sites meteen offline gehaald", aldus de verklaring.

Na verder onderzoek werd vervolgens, uit voorzorg volgens Managed.com, besloten om het gehele systeem uit te schakelen en zo de websites van klanten te beschermen. "Onze eerste prioriteit is de veiligheid van uw data", zo stelt het bedrijf. De hostingprovider is nu bezig om de getroffen systemen op te schonen en te herstellen. Om wat voor ransomware het gaat en hoe de systemen besmet konden raken is niet bekendgemaakt.

Op Twitter klagen verschillende klanten dat hun websites offline zijn. Ook de website van Managed.com is op het moment van schrijven onbereikbaar.