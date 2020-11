GGD Contact tweede app die bron- en contactonderzoek ondersteunt

Naast CoronaMelder zal er binnenkort een tweede app genaamd GGD Contact verschijnen die het bron- en contactonderzoek van de GGD moet ondersteunen. Dat heeft GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-bureaus, vandaag via de eigen website bekendgemaakt.

GGD Contact stond eerst nog bekend als "Oplossing 2" en is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid ontwikkeld. De app is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus of wachten op de uitslag van de coronatest en een grote kans hebben besmet te zijn. Via de app kunnen gebruikers contactgegevens verzamelen van de mensen bij wie ze in de buurt zijn geweest in de periode dat ze waarschijnlijk besmettelijk waren.

Gebruikers die door de GGD worden gebeld voor het bron- en contactonderzoek krijgen van de GGD-medewerker een unieke code. Deze code moet in de GGD Contact-app worden ingevoerd. Vervolgens bepaalt de gebruiker samen met de GGD-medewerker de contacten die mogelijk risico op een besmetting hebben gelopen. De GGD-medewerker vraagt vervolgens aan de gebruiker om de contactgegevens van deze personen in de app te verzamelen en met de GGD te delen.

"Wanneer je die gegevens deelt met de GGD, zorgt de unieke code dat deze aan jouw persoonlijke GGD-dossier worden toegevoegd en meteen beveiligd zijn. Samen met de GGD kun jij dan de mensen uit jouw lijst waarschuwen en uitleggen aan welke leefregels zij zich moeten houden", zo laat de uitleg van GGD Contact weten. Het gebruik van de app is vrijwillig.

"Wanneer iemand de app gebruikt, beschikt de bron- en contactonderzoeker sneller over de relevante contactgegevens van contacten van een besmet persoon. Dit maakt het gesprek efficiënter en vermindert de kans op fouten bij overname van gegevens", zegt Margreet de Graaf, Directeur Publieke Gezondheid bij GGD Fryslân en portefeuillehouder Digitalisering.

GGD Contact is nog in ontwikkeling. Eind november of halverwege december start een praktijktest bij de GGD'en van West-Brabant, Gooi en Vechtstreek, Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg. Naar verwachting kan GGD Contact eind december of begin januari in heel Nederland worden ingezet. Hoewel de app nu wordt gebruikt voor de bestrijding van corona zou die blijvend kunnen worden ingezet bij uitbraken van andere infectieziekten, zo laat GGD GHOR weten.