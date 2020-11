CoronaMelder sinds lancering vier miljoen keer gedownload

De CoronaMelder-app is sinds de lancering meer dan vier miljoen keer gedownload. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die door het ministerie van Volksgezondheid zijn gegeven. Inmiddels hebben zo'n 36.500 mensen samen met de GGD via de app aangeven dat ze met corona besmet zijn geraakt.

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag maakte minister De Jonge bekend dat gebruikers van CoronaMelder zich vanaf december zonder klachten kunnen laten testen wanneer zij een melding in de app krijgen. De Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 had eerder al geadviseerd om bij een notificatie in de CoronaMelder direct een uitnodiging toe te voegen om te worden getest, ongeacht de aanwezigheid van klachten.

De Jonge heeft gisteren ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het plan uitspreekt om CoronaMelder op 30 november op de European Federated Gateway Server aan te sluiten, zodat de app met andere Europese corona-apps kan samenwerken. De corona-apps van Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Letland, Kroatië en Denemarken zijn al op de gateway aangesloten.

Problemen met de app

Gisteren vond in de Tweede Kamer een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus plaats. Daar werd ook gesproken over problemen met CoronaMelder waarbij gebruikers plots zijn uitgelogd. "Dat komt af en toe voor, heb ik begrepen. Het kan gebeuren als de gebruiker zelf bluetooth uitzet. Het kan ook gebeuren - met name op Android - doordat in een oudere versie van de app de functie om batterijgebruik te besparen, kan leiden tot het inactief maken van de app", reageerde De Jonge op vragen van D66-Kamerlid Diertens.

In de laatste Androidversie van CoronaMelder krijgen gebruikers ook een melding dat ze de batterij-instellingen zelf kunnen aanpassen om dit te verhelpen, voegde de minister toe. Bij de CoronaMelder-helpdesk komen weinig meldingen binnen over het niet-actief zijn van de app, ging De Jonge verder. Op de website van CoronaMelder zal echter extra informatie worden toegevoegd wat gebruikers kunnen doen als de app aangeeft niet actief te zijn.