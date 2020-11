Verzameling van 226 miljoen gestolen e-mailadressen toegevoegd aan HIBP

Een verzameling van 226 miljoen gestolen e-mailadressen en 40 miljoen wachtwoorden, afkomstig van mogelijk 23.000 gecompromitteerde websites, is aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. De dataverzameling is afkomstig van Cit0day, een inmiddels uit de lucht gehaalde website.

Deze website bood tegen betaling toegang tot gestolen databases met e-mailadressen, gebruikersnamen en plaintext wachtwoorden. Volgens de website beschikte het over 23.000 gestolen databases. Cit0day werd in september door de Amerikaanse autoriteiten offline gehaald, waarna de complete databaseverzameling op allerlei fora en Telegramkanalen verscheen.

Zowel e-mailadressen als wachtwoorden zijn aan Have I Been Pwned toegevoegd, zo laat oprichter en onderzoeker Troy Hunt weten. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de 226 miljoen gestolen e-mailadressen was 65 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.

Naast het zoeken op gelekte e-mailadressen biedt Have I Been Pwned ook een service genaamd "Pwned Passwords". Dit is een verzameling van wachtwoorden die bij websites zijn gestolen. Gebruikers kunnen op wachtwoorden zoeken of die gecompromitteerd zijn of de volledige verzameling als wachtwoordhash downloaden. De dataverzameling van Cit0day bevatte 40 miljoen wachtwoorden die aan Pwned Passwords zijn toegevoegd. Het gaat om wachtwoorden die plaintext door websites waren opgeslagen of waarvan de hash is gekraakt.