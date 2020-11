Politie erkent dat veel politiesystemen niet aan privacyregels Wpg voldoen

Veel systemen van de politie voldoen niet aan de security- en privacyregels van de Wet politiegegevens (Wpg), maar dat wil niet zeggen dat gegevens op straat liggen, zo laat de politie tegenover de NOS weten. In de Wpg staat hoe politie persoonsgegevens moet verwerken. De wet is sinds 1 januari 2008 van kracht.

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom kwam vandaag met een analyse waarin het stelt dat 36 belangrijke systemen van de politie niet aan de regels van de Wpg voldoen. De informatie voor de analyse is afkomstig van 35 rapporten die via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werden verkregen.

Politie gebruikt de systemen voor het registreren van veelplegers en kentekens, opnemen van aangiften en verhoren, uitwisselen van informatie tussen agenten, verwerken van vingerafdrukken, analyseren van gegevens en vele andere functies. "Geen van deze systemen voldoen aan de regels over privacy and security by design die volgen uit de wet en het beleid van de politie", zo stelt Rejo Zenger van Bits of Freedom.

Zo houden agenten die van functie wisselen de toegang tot databases uit hun eerdere functie en worden gegevens langer dan toegestaan bewaard, merkt Zenger op. "Het klopt dat veel politiesystemen niet voldoen aan de eisen van privacy en security in de Wet politiegegevens", zegt Stephan den Hengst, chief data officer bij de Nationale Politie tegenover het NOS Radio 1 Journaal. "Dat wil niet zeggen dat politie-informatie op straat ligt."

Den Hengst laat weten dat er inmiddels een centraal systeem is ontwikkeld waarmee er toegang tot de applicaties van de politie wordt verleend. Agenten die in dienst komen krijgen een profiel waarmee ze autorisatie krijgen om bepaalde applicaties te gebruiken. Bij verandering van functie worden deze autorisaties ingetrokken of veranderd.

De chief data officer van de Nationale Politie stelt verder dat beveiliging een optelsom is van fysieke beveiliging en technische informatiebeveiliging, veiligheidsbewustzijn, veiligheidsprocedures, screening van medewerkers en kennis en cultuur. "Op al die elementen investeren wij, actief en ook reactief nadat er iets fout was gegaan. Dit sluit niet uit dat er informatie in verkeerde handen valt, maar ze verkleinen de kans dat het gebeurt."