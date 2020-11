Systemen Canadese stad getroffen door ransomware-aanval

Systemen van de Canadese stad Saint John zijn getroffen door een ransomware-aanval waardoor allerlei diensten voor burgers onbereikbaar zijn. Zo is het niet mogelijk om online te betalen en is ook de website van de 70.000 inwoners tellende stad offline. Parkeren is op het moment alleen via contant geld mogelijk.

Welke systemen precies zijn getroffen, om wat voor ransomware het gaat en welk bedrag de aanvallers eisen voor het ontsleutelen van de data wil de stad niet vertellen. Wel laat 'city manager' John Collin weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de aanvallers gegevens van inwoners hebben gestolen. Het stadsbestuur heeft ook nog geen beslissing genomen of ze de criminelen achter de aanval gaan betalen. "Alle opties om ons netwerk te herstellen liggen nog op tafel", aldus Collin tijdens een persconferentie.

Hoe lang het herstel van de getroffen systemen gaat duren kon Collin nog niet zeggen. "Maar het gaat waarschijnlijk om weken in plaats van dagen", zo merkte de city manager op. De aanval werd afgelopen vrijdagavond ontdekt. Collin wil geen verdere informatie prijsgeven omdat dit de aanvallers zou kunnen helpen, meldt CBC.