EU-defensieoverleg voor iedereen toegankelijk door delen van foto met deel pincode

Een online overleg tussen de ministers van Defensie van de EU-lidstaten was voor iedereen op internet toegankelijk doordat via het Twitteraccount van minister Bijleveld van Defensie een foto met het inlogadres en een deel van de pincode werd gedeeld. De foto werd door een oplettende twitteraar opgemerkt, die vervolgens RTL Nieuws tipte.

Om toegang tot het overleg van de Raad Buitenlandse Zaken te krijgen was alleen een pincode van zes cijfers nodig. Verdere authenticatie was niet vereist. Op de foto die via het account van Bijleveld werd gedeeld waren in de adresbalk van de browser vijf van de zes benodigde cijfers zichtbaar. Het raden van de pincode was dan ook eenvoudig en RTL Nieuws wist na een aantal pogingen toegang te krijgen. Nadat de aanwezige ministers zagen dat er een onbevoegd persoon aan de vergadering deelnam werd die stopgezet.

"In die vergadering worden verder geen strikt staatsgeheime zaken besproken", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Maar de vergadering is wel vertrouwelijk." Het ministerie van Defensie laat weten dat de foto per ongeluk door een medewerker online is geplaatst. De foto werd vervolgens verwijderd en vervangen door een nieuwe afbeelding waarop de adresbalk van de browser niet is te zien. "Een stomme fout. Dit geeft aan hoe goed je moet opletten bij het versturen van een afbeelding van een vergadering", aldus een woordvoerder.