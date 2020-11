RIVM werkt aan landelijk registratiesysteem voor coronavaccinatie

Het RIVM werkt aan landelijk registratiesysteem dat de gegevens gaat bijhouden van iedereen die een coronavaccin heeft ontvangen, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten. Volgens de minister is het centrale vaccinatieregister een noodzakelijk onderdeel van de vaccinatiestrategie.

Het systeem gaat registreren wie, wanneer en welk vaccin heeft ontvangen. "Het is heel belangrijk dat de gegevens in het centrale register zo compleet mogelijk zijn zodat de veiligheidsbewaking en monitoring zorgvuldig kan gebeuren", aldus De Jonge. De minister stelt dat via het systeem mensen voor bijvoorbeeld bijwerkingen kunnen worden gewaarschuwd.

"Ik wil graag benadrukken dat het niet alleen voor ieders eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van anderen wenselijk is om deze minimale set aan gegevens bij het RIVM te laten registreren", gaat De Jonge verder. "De registratie is essentieel voor het individuele belang van gevaccineerde, maar ook van publiek maatschappelijk belang dat het RIVM zijn rol ten aanzien van de vaccinatie in de bestrijding van de pandemie optimaal kan uitvoeren."

Wie niet wil dat zijn gegevens in het centrale register worden opgenomen kan het RIVM verzoeken om die te verwijderen. Voor de ontwikkeling van het systeem wordt er gebruik gemaakt van de systematiek en infrastructuur van het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze manier moet het centrale register volgens de minister snel ontwikkeld kunnen worden.