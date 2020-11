Grapperhaus wil toezichthouder om online materiaal offline te halen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil een toezichthouder in het leven roepen die internetbedrijven kan dwingen om online materiaal offline te halen. Het gaat dan om kinderpornografisch en terroristisch (beeld)materiaal, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus stelt dat de toezichthouder direct het recht op vrijheid van meningsuiting raakt. Hij wil de autoriteit dan ook een zelfstandig bestuursorgaan maken zodat deze onafhankelijk kan opereren. Voor de taken van de toezichthouder, de bestrijding van terroristisch materiaal en beeldmateriaal van kindermisbruik, zullen twee aparte wetten worden opgezet.

De EU onderhandelt op dit moment nog over een verordening die lidstaten verplicht om een autoriteit in te richten die zich met de bestrijding van online terroristisch materiaal bezighoudt. De voorbereiding van een wet voor toezicht op de bestrijding van kinderpornografisch materiaal op internet zit in de eindfase en een wetsvoorstel kan naar verwachting volgend jaar januari in consultatie. Daarna wordt het wetsvoorstel aan de Raad van State voorgelegd.

Grapperhaus is vorige maand begonnen met het namen en shamen van hostingbedrijven die afbeeldingen van kindermisbruik niet snel genoeg verwijderen. Ook wordt er gewerkt aan een bestuursrechtelijke aanpak om hostingbedrijven materiaal te laten verwijderen. Internetbedrijven in Nederland zullen straks dwangsommen en boetes krijgen als zij niet snel genoeg opvolging geven aan een melding van online kinderporno. Daarnaast wordt gekeken of de toezichthouder preventieve maatregelen kan afdwingen bij internetbedrijven om verspreiding van online kinderporno tegen te gaan.

"Internetbedrijven moeten ervan doordrongen zijn dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen online te beschermen tegen misbruik. Eigenlijk hebben bedrijven die kinderporno niet snel van eigen servers kunnen verwijderen geen bestaansrecht in Nederland", aldus Grapperhaus.