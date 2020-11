Manchester United schakelt systemen uit wegens cyberaanval

De Britse voetbalclub Manchester United is doelwit van een cyberaanval geworden waardoor het zich genoodzaakt zag om meerdere systemen uit te schakelen. Om wat voor aanval het precies gaat en hoeveel systemen er zijn getroffen wordt niet in het persbericht vermeld.

Wel stelt de voetbalclub dat er op het moment sprake van een it-verstoring is en er aan een oplossing wordt gewerkt. "Hoewel dit een geraffineerde aanval door georganiseerde cybercriminelen was, beschikt de club over uitgebreide protocollen en procedures voor dit soort situaties en oefent hier ook op. Onze digitale beveiliging herkende de aanval en schakelde getroffen systemen uit om de schade te beperken en data te beschermen", aldus de verklaring van Manchester United.

Wat de aanval geraffineerd maakte laat de voetbalclub niet weten. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er gegevens van fans of klanten zijn buitgemaakt. Ook de systemen die voor de voetbalwedstrijden op Old Trafford worden gebruikt zijn gewoon operationeel.