CoronaMelder zal positieve status automatisch met Europese server delen

CoronaMelder zal straks de positieve status van gebruikers die dit via de app invoeren automatisch met de Europese federated gateway-server delen, zo heeft minister De Jonge laten weten. De Autoriteit Persoonsgegevens had geadviseerd om gebruikers de optie te geven om hun data met de Europese server te delen.

Wie met corona besmet is en gebruikmaakt van CoronaMelder kan dit via de app aangeven. Vervolgens worden de codes van de gebruiker naar een centrale server van de overheid geüpload. Om de verschillende Europese corona-apps buiten de landsgrenzen met elkaar te laten werken is de Europese federated gateway-server bedacht. Wanneer gebruikers van Europese corona-apps aangeven dat ze besmet zijn worden hun codes ook met de Europese server uitgewisseld.

In het geval van CoronaMelder zal dit straks automatisch gebeuren en hebben gebruikers hier geen keuze in. "Waar bij de invoering van de Nederlandse notificatieapplicatie de vrijwillige deelname nog centraal stond is dit niet doorgetrokken naar de interoperabiliteitsfunctie van de notificatieapplicatie", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. "Uit de toelichting blijkt niet waarom er niet is gekozen voor vrijwillige deelname aan de interoperabiliteitsfunctie van de notificatieapplicatie, terwijl de toelichting wel ingaat op andere keuzes die zijn gemaakt."

Minister De Jonge stelt dat hier bewust voor is gekozen. "Naar het oordeel van de regering doet het inbouwen van een dergelijke optie namelijk afbreuk aan een ander belangrijk uitgangspunt van CoronaMelder, namelijk het beginsel van dataminimalisatie." Wanneer gebruikers de mogelijkheid zouden krijgen om ervoor te kiezen hun codes met de Europese server te delen zorgt dit voor een uitbreiding van de gegevensverwerkingen die in het kader van CoronaMelder plaatsvinden, aldus de minister.

Door rekening te houden met de wens van gebruikers zal op de server onderscheid moeten worden gemaakt tussen de gepseudonimiseerde codes van de verschillende gebruikers. "Dat wordt vanuit het eerder genoemde uitgangspunt van dataminimalisatie onwenselijk geacht", stelt De Jonge. Daarnaast zou uit de keuze van gebruikers om al dan niet uit te wisselen met de federatieve gateway erop kunnen duiden dat hij in het buitenland is geweest.

"Elk onderscheid dat gemaakt wordt tussen te verwerken gegevens heeft invloed op de herleidbaarheid van gegevens, hoe klein dat onderscheid ook mag zijn. Vanuit privacyoverwegingen is er daarom voor gekozen om zo min mogelijk onderscheidende gegevens mee te zenden met de codes", voegt de minister doe.

Gebruikers van CoronaMelder zullen minstens drie dagen voor het aansluiten op de Europese server via een bericht in de app hierover worden geïnformeerd. "Het staat gebruikers vrij om naar aanleiding van deze informatie, dan wel op elk ander gewenst moment, te besluiten het gebruik van CoronaMelder te beëindigen", aldus De Jonge. De Eerste en Tweede Kamer moeten de aansluiting op de gateway, die voor 30 november gepland staat, nog wel eerst goedkeuren.