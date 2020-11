Hedgefonds sluit deuren na aanval met malafide Zoom-uitnodiging

Het Australische hedgefonds Levitas Capital heeft de deuren gesloten nadat het in september slachtoffer van een aanval werd waarbij het de aanvallers bijna lukte om 5,4 miljoen euro te stelen. Het daadwerkelijk gestolen bedrag kwam op omgerekend 480.000 euro uit. Naar aanleiding van de aanval besloot de grootste institutionele belegger van het hedgefonds het geld terug te trekken, waardoor Levitas Capital zich genoodzaakt zag te stoppen, zo meldt de Australian Financial Review.

De ellende begon toen één van de twee oprichters een zogenaamde Zoom-uitnodiging opende die malware bleek te zijn. De aanvallers kregen zo de controle over de e-mailserver en verstuurden nepfacturen naar de beheerder en bestuurders van het fonds, die al het geld beheren. Vervolgens maakten de bestuurders en beheerder via meerdere transacties omgerekend 5,4 miljoen euro naar de oplichters over.

Uiteindelijk lukte het om van dat bedrag zo'n 5 miljoen euro terug te krijgen. Zo'n 480.000 euro was echter al opgenomen. Op het moment van de aanval had Levitas Capital een bedrag van 46 miljoen euro in beheer. De aanval was voor de grootste institutionele belegger van het hedgefonds, die eigenlijk op het punt stond om 10 miljoen euro te investeren, reden om het geld terug te trekken. Daarmee is er naar vier jaar een einde aan het hedgefonds gekomen.