VMware waarschuwt voor kritiek lek in One Access zonder beveiligingsupdate

VMware heeft een waarschuwing gegeven voor een kritieke kwetsbaarheid in One Access en gerelateerde onderdelen waarvoor nog geen beveiligingsupdate beschikbaar is. Wel is er als oplossing een workaround gegeven. Het beveiligingslek is aanwezig in Workspace One Access, Workspace One Access Connector, Identity Manager, Identity Manager Connector, Cloud Foundation en vRealize Suite Lifecycle Manager.

Een aanvaller met toegang tot de configuratiemanager op poort 8443 en een geldig wachtwoord voor het beheerdersaccount kan op het onderliggende besturingssysteem commando's met onbeperkte rechten uitvoeren. Ondanks de verschillende voorwaarden voor een succesvolle aanval is de kwetsbaarheid (CVE-2020-4006) op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst met een 9,1 beoordeeld.

VMware werkt aan een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid. Wanneer die zal verschijnen is nog onbekend. In de tussentijd is er een workaround die organisaties kunnen implementeren.