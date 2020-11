Honderdduizenden gestolen Spotify-wachtwoorden in onbeveiligde database

Onderzoekers hebben in een onbeveiligde database die voor iedereen op internet toegankelijk was honderdduizenden gestolen Spotify-wachtwoorden ontdekt. De inloggegevens waren bij andere websites buitgemaakt en vervolgens gebruikt om op Spotify-accounts in te loggen van gebruikers die hun wachtwoorden hergebruiken.

De in totaal 72 gigabyte grote Elasticsearch-database bevatte meer dan 380 miljoen records, waaronder e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden en de locatie van de gebruikers. Elasticsearch is zoekmachinesoftware voor het indexeren van allerlei soorten informatie. Het wordt onder andere ingezet voor het doorzoeken van websites, documenten en applicaties, maar is ook te gebruiken voor analytics, monitoring en data-analyse.

In dit geval was de database van een fraudeur die door middel van een credential stuffing-aanval had geverifieerd of de gestolen wachtwoorden ook bij Spotify werkte. Bij credential stuffing worden eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden gebruikt om op geautomatiseerde wijze toegang tot accounts te krijgen. Aanvallers kijken of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen.

Volgens onderzoekers van vpnMentor, die de database ontdekten, ging het om de inloggegevens van 300.000 tot 350.000 Spotify-gebruikers. De onderzoekers waarschuwden de online muziekdienst, waarna Spotify besloot om de wachtwoorden van alle getroffen gebruikers te resetten.