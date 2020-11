Politie ziet aantal aangiften van malafide webshops verdubbelen

Het aantal slachtoffers van malafide webshops dat aangifte bij de politie doet is dit jaar nagenoeg verdubbeld. Deden vorig jaar nog 7400 slachtoffers aangifte, dit jaar staat de teller al op 13.000 aangiften en verwacht de politie voor heel 2020 op 15.000 aangiften uit te komen. Dat laat Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie, tegenover de NOS en BNR weten.

"Er is bijvoorbeeld een site waar voor twee ton aan Playstation 5-bestellingen is gedaan. In theorie kan er nog geleverd worden, maar we zijn bang dat het helemaal nooit gaat gebeuren", zegt Van der Linden. Gisteren liet de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, nog weten dat het tot en met de eerste week van november veel minder nepwebwinkels met een .nl-domein had ontdekt dan vorig jaar. Ging het vorig jaar nog om 400 domeinnamen, dit jaar kwam de teller uit op 70.

Van der Linden vermoedt dat allerlei nepwinkels in aanloop naar de feestdagen nog online komen. "Je ziet ze ook vaak op donderdagavond of op vrijdag verschijnen, omdat de meeste mensen in het weekeinde het internet afspeuren." Hoewel banken en politie op allerlei vlakken de strijd met nepwebwinkels aangaan is het volgens Van der Linden belangrijk dat mensen hun gezond verstand blijven gebruiken. "We kunnen nog zo veel maatregelen nemen, zolang mensen denken dat ze voor een schijntje een nieuwe iPhone 11 kunnen kopen, roeien we de fraude niet uit."