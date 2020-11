Malwarebytes: Apple hindert verwijderen van ongewenste software

Met de lancering van macOS Catalina heeft Apple het lastiger gemaakt om potentieel ongewenste software te verwijderen, zo stelt onderzoeker Thomas Reed van antimalwarebedrijf Malwarebytes, dat bang is dat Apple macOS richting het gesloten systeem van iOS duwt.

In macOS Catalina nam Apple afscheid van kernelextensies waar ontwikkelaars gebruik van konden maken om hun code direct in de macOS-kernel te laden. In het geval van slecht geschreven kernelcode kon dit voor crashes en andere problemen zorgden. In Catalina kan er met systeemextensies worden gewerkt, die eenvoudiger door ontwikkelaars zijn te maken. Daarnaast biedt Apple nu het EndpointSecurity-framework, dat support biedt voor alles waar beveiligingssoftware kernelextensies voor gebruikte. Ontwikkelaars moeten toestemming van Apple krijgen om van de technologie gebruik te kunnen maken.

"Het heeft een groot voordeel om gebruik te maken van systeemextensies in beveiligingssoftware: eenmaal geïnstalleerd en goedgekeurd door de gebruiker, worden ze beschermd door macOS. Dit houdt in dat ze bijna niet zijn te verwijderen, behalve door de software waardoor ze geïnstalleerd zijn", zegt Thomas Reed van Malwarebytes.

Twee bedrijven die volgens Reed een lange geschiedenis hebben in het ontwikkelen van potentieel ongewenste software hebben toestemming van Apple gekregen om hun eigen systeemextensies te gebruiken. Daardoor zijn deze programma's niet meer door Malwarebytes of andere beveiligingssoftware te verwijderen.

"De nieuwe EndpointSecurity-feature van Apple was aangekondigd als een manier om antivirussoftware stabieler te laten werken dan met kernelextensies het geval was", stelt Reed. "Ze staan onder strenge controle van Apple en dit is het eerste concrete teken dat deze controle macOS in de richting van iOS duwt." Zo staat Apple geen volwaardige antivirussoftware op iOS toe.

Volgens Reed is het lastig om te zeggen wat de toekomst van antivirussoftware op macOS inhoudt. Met het opzetten van het EndpointSecurity-framework laat Apple zien dat het antivirussoftware wel wil ondersteunen. Dit framework is bijvoorbeeld niet beschikbaar voor iOS. Toch is de onderzoeker bang dat antivirusontwikkelaars met steeds meer beperkende regels rekening moeten houden en dat maakt het lastiger om gebruikers tegen bepaalde zaken te beschermen.