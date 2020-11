XS4ALL gaat wegens samenvoeging klantgegevens met KPN delen

Gegevens van XS4ALL-klanten zullen binnenkort met KPN worden gedeeld, zo blijkt uit een aankondiging op de website van de internetprovider. Het gaat onder andere om naam, adresgegevens, productdata en technische gegevens, maar ook oude facturen en contracten.

Dit wordt gedaan om verschillende diensten werkend te houden, zoals internet, televisie en e-mail, zo laat de provider weten. Het delen van de data is onderdeel van de samenvoeging van KPN en XS4ALL. "Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. We gaan in samenwerking met onze collega’s van KPN ook testen uitvoeren met deze informatie. Zo weten we zeker dat alles straks goed werkt. Hier merkt u niks van", aldus XS4ALL.