Captchadienst hCaptcha claimt marktaandeel van 15 procent

Captchadienst hCaptcha, dat naar eigen zeggen een privacyvriendelijk alternatief voor Googles reCaptcha biedt, claimt dat het inmiddels op de captchamarkt een aandeel van vijftien procent heeft veroverd. Net als bij andere captcha-oplossingen bestaat ook een hCaptcha uit een puzzel die moet uitwijzen of een gebruiker een mens of bot is.

HCaptcha betaalt websites voor de captcha's die hun gebruikers oplossen. Achter de captchadienst bevindt zich een real-time biddingsysteem dat aanbieders en afnemers van taken aan elkaar koppelt. De afbeeldingen die gebruikers te zien krigen, vaak van verkeerssituaties en voertuigen, worden door ontwikkelaars van zelfrijdende systemen gebruikt. Die kunnen zo hun systemen trainen wat bijvoorbeeld zebrapaden en bussen zijn.

Deze ontwikkelaars betalen hCaptcha voor het oploswerk, en de captchadienst betaalt websites weer voor het tonen van de captcha. Daarnaast stelt hCaptcha dat het de captchadienst op een zo'n privacyvriendelijke manier heeft ontwikkeld. Het bedrijf zou alleen de noodzakelijke persoonlijke informatie verzamelen en die niet verkopen. Van eindgebruikers worden onder andere muisbewegingen, scrollpositie en 'keypress events' opgeslagen.

Volgens hCaptcha werkt Googles reCaptcha als een advertentienetwerk en verzamelt het gedragsdata om zo gebruikersprofielen te kunnen maken. De dienst kwam eerder deze maand nog onder vuur te liggen over het gebruik van cookies. Daarnaast is Google in het geval van reCaptcha de enige die profiteert van het werk dat gebruikers uitvoeren door het oplossen van de captcha's. Tevens besloot het techbedrijf om grote klanten voor het gebruik van reCaptcha te laten betalen. Aanleiding voor internetbedrijf Cloudflare om eerder dit jaar op hCaptcha over te stappen.

Inmiddels zou hCaptcha op tientallen miljoenen websites draaien. "Ons verhaal laat zien dat je met Big Tech kunt concurreren als je privacy voorop stelt", aldus de captchdienst.