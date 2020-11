Belgische notarissen lanceren gratis persoonlijke 'digitale kluis'

Belgische notarissen hebben een 'digitale kluis' gelanceerd waarmee Belgen kosteloos vertrouwelijke documenten, zoals een huwelijksakte, belastingaangifte of kopie van identiteitskaart of paspoort, kunnen opslaan en delen. Dat meldt de Federatie van het Notariaat op de eigen website.

Via IZIMI, zoals de dienst wordt genoemd, kan elke Belg tot tweehonderd megabyte aan documenten gratis opslaan. "De burger kan er vanop aan dat al zijn belangrijke documenten veilig achter slot en grendel zitten en dat niemand er toegang toe krijgt. De opgeslagen documenten worden aan niemand doorgegeven, niet aan de overheid en ook niet aan ondernemingen", aldus Fednot.

De notarissen zeggen zich te onderscheiden van internetgiganten en andere partijen die allerlei persoonlijke data bezitten en gebruiken voor commerciële doeleinden. Zo zal in IZMI opgeslagen data niet voor ongewenste advertenties worden gebruikt. "De discretie is verzekerd", laat Fednot verder weten. Opgeslagen documenten zijn alleen toegankelijk wanneer de burger hier toestemming voor geeft. Ook notarissen kunnen die niet zomaar benaderen.

Verder stellen de notarissen dat het delen van documenten via IZIMI veel veiliger is dan bij het gebruik van e-mail. Ook moet de kluis bij het overlijden nabestaanden eenvoudiger inzicht geven in wat de overledene allemaal bezat. "Deze kluis is veel meer dan een digitaal platform voor de veilige opslag van belangrijke documenten. Het is ook een manier om persoonlijke info op een superveilige manier met de personen naar keuze te delen. Bij een consequent gebruik, neemt het veel van de zorgen van de burger en zijn naasten weg", zegt Philippe Bosseler, voorzitter van Fednot.

De kluis is volgens Bosseler een eerste stap. "We denken nu al na over andere diensten of functionaliteiten die we in de toekomst via IZIMI aan de burger kunnen aanbieden." Het project wordt vanaf begin volgend jaar uitgerold via een website en smartphone-app. Via izimi.be is het nu al mogelijk om documenten naar IZIMI te uploaden en delen met familie of vrienden. Vanaf begin volgend jaar wordt het mogelijk persoonlijke documenten vanuit IZIMI met een notaris te delen en kan er worden aangeven wat er bij overlijden met de documenten in de kluis moet gebeuren.