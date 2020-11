Duitse rechtbank dwingt Tutanota om justitie toegang tot e-mail gebruiker te geven

Wenn ein Kunde eine E-Mail von einer Person bekommt, die keinen Tutanota-Account hat, dann verschlüsselt das Unternehmen laut eigenen Angaben die Nachricht zumindest automatisch, sobald sie auf ihren Servern landet.



Genau das wollte das Amtsgericht Itzehoe nach Informationen von NDR, WDR und SZ nicht hinnehmen. In dem Schreiben vom Oktober 2018 forderte es von Tutanota, die gesamten Inhalte der E-Mails herauszugeben, die nicht ende-zu-ende-verschlüsselt sind.

In dem Fall geht es um eine Erpressungsmail, die von einem Tutanota-Postfach aus an einen Autozulieferer gesendet worden war. Tutanota sieht sich nun gezwungen, bis Jahresende eine Funktion zu programmieren, die es dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen ermöglicht, dieses Postfach zu überwachen.

@Briolet: erg vaag inderdaad. Sowieso lijkt mij een "Postfach" bij e-mail de plek waar een providermails voor een klant bewaart (totdat die klant ze verwijdert, al dan niet meteen bij de eerste keer lezen). Gebruikelijk is datmails via een ander pad lopen - waar Tutanota niet noodzakelijkerwijs tussente zitten.Punt is wel dat de autodealer kandat zij afgeperst wordt en de e-mail(s) zelf in elkaar geknutseld heeft (of zelf "de afperser is" en daar een Tutanota-account voor gemaakt heeft).Een jaar geleden was er ook een juridisch geschil met Tutanota: https://www.sueddeutsche.de/digital/tutanota-verschluesselung-e-mail-ueberwachung-polizei-1.4676988 . Daaruit:Toen ging het dus om e-mails dieend-to-end versleuteld waren.Uit https://www.heise.de/news/Gericht-zwingt-Mailprovider-Tutanota-zu-Ueberwachungsfunktion-4972460.html Ik weet niet precies hoe Tutanota werkt, maar als de afperser geen public key van de autodealer heeft, kan die afperser geen end-to-end versleutelde mail naar de autodealer sturen. Niet heel voor de hand liggend, maar ook niet onmogelijk, is dat Tutanota voor dit soort situaties een of meer public keys publiceert waarmee in elk geval tussen de verzender en Tutanota versleuteling plaatsvindt (wat ook prima kan met bijv. SMTPS, maar goed). Hoe dan ook kan de afperser direct (buiten Tutanota om, ervan uitgaande dat de autodealer een andere mailprovider heeft) naar de ontvangende mailserver van de autodealer SMTP'en (al dan niet via een zombie-PC of gehackte server etc). Maar het zou om een stomme afperser kunnen gaan die al deze mogelijkheden niet kent.Zinvoller (zoals beschreven door sueddeutsche.de) is het als Tutanota voor onversleutelde ontvangen mails de public key van de Tutanota klant gebruikt die mails onmiddelijk mee te versleutelen. In die mails, verzonden door slachtoffers, kan natuurlijk wel de door de afzender verzonden tekst zijn aangehaald - maar je kunt niet uitsluiten dat deze is gemanipuleerd door het "slachtoffer".Het is mij niet duidelijk wat het LKA nou precies vraagt van Tutanota. Als het LKA daadwerkelijk eist dat Tutanota E2E doorbreekt, dan zou ik niet weten hoe dat zou kunnen (anders dan klanten verplichten hun private key(s) af te staan, of sowieso al over die private key(s) te beschikken om die in een webbased dienst te kunnen gebruiken), en dan zou dat een gigantische precedentwerking kunnen hebben.Aanvulling: na posten zie ik de update in het redactie-artikel. Dus net zoiets als vorig jaar.